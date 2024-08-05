В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта, сообщила в понедельник патрульная полиция столицы в Telegram, пишет УНН.

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"В связи с ремонтными работами на проспекте Валерия Лобановского, движение транспорта затруднено в направлении Севастопольской площади", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции призывают эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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