В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта в направлении Севастопольской площади. Патрульная полиция призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута.
В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта, сообщила в понедельник патрульная полиция столицы в Telegram, пишет УНН.
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"В связи с ремонтными работами на проспекте Валерия Лобановского, движение транспорта затруднено в направлении Севастопольской площади", - говорится в сообщении.
В патрульной полиции призывают эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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