В Киеве произошло масштабное ДТП - столкнулись три легковушки и мотоцикл, пять человек травмированы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, ДТП произошло в Подольском районе на улице Новоконстантиновской.

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В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с ограждением путепровода, с последующим столкновением с автомобилями Mercedes, Ford и мотоциклом, произошла утечка топлива на проезжую часть. Спасатели сняли клеммы с аккумуляторной батареи и смыли горючее с проезжей части дороги.

Медиками оказана помощь 5 пострадавшим. Их госпитализировали до прибытия пожарного подразделения.

Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.