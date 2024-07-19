В Подольском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием трех легковушек и мотоцикла. В результате аварии травмированы пять человек, которые были госпитализированы.
В Киеве произошло масштабное ДТП - столкнулись три легковушки и мотоцикл, пять человек травмированы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, ДТП произошло в Подольском районе на улице Новоконстантиновской.
ДТП с травмированными произошло на трассе в Тернопольской области: движение транспорта затруднено19 июля 2024, 13:57 • 6680 просмотров
В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с ограждением путепровода, с последующим столкновением с автомобилями Mercedes, Ford и мотоциклом, произошла утечка топлива на проезжую часть. Спасатели сняли клеммы с аккумуляторной батареи и смыли горючее с проезжей части дороги.
Медиками оказана помощь 5 пострадавшим. Их госпитализировали до прибытия пожарного подразделения.
Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.