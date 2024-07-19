На автодороге М-19 в Тернопольской области произошла авария, на фото с места происшествия видно побитую легковушку и грузовик, сообщила патрульная полиция Украины, предупредив об осложнении движения, пишет УНН.

Детали

"На автодороге М-19 Доманово - Тереблече, неподалеку 344 км автодороги, произошло ДТП с травмированными", - сообщили в патрульной полиции в соцсетях.

На обнародованных патрульными фото видно побитый легковой автомобиль и грузовик.

"Движение транспортных средств затруднено. На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные обеспечивают реверсивное регулирование", - отметили патрульные.

И призвали планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

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