Киев • УНН
На автодороге М-19 Доманово - Тереблече произошла авария, предварительно, с участием легковушки и грузовика. Патрульная полиция обеспечивает реверсивное регулирование движения, призывая водителей учитывать осложнения при планировании маршрута.
На автодороге М-19 в Тернопольской области произошла авария, на фото с места происшествия видно побитую легковушку и грузовик, сообщила патрульная полиция Украины, предупредив об осложнении движения, пишет УНН.
Детали
"На автодороге М-19 Доманово - Тереблече, неподалеку 344 км автодороги, произошло ДТП с травмированными", - сообщили в патрульной полиции в соцсетях.
На обнародованных патрульными фото видно побитый легковой автомобиль и грузовик.
"Движение транспортных средств затруднено. На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные обеспечивают реверсивное регулирование", - отметили патрульные.
И призвали планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.
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