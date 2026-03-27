Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил детали
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подряд
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
В Киеве задержали супругов, подозреваемых в распространении детской порнографии и изнасиловании

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В столице разоблачили пару, которая распространяла порнографию с собственной дочерью. Мужчину подозревают в систематическом изнасиловании падчерицы с 12 лет.

В Киеве задержали супругов, подозреваемых в сбыте детской порнографии; мужчине также инкриминируют изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Во время обыска изъяли компьютеры и носители с запрещенным контентом. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачены женщина и ее сожитель, подозреваемые в хранении и сбыте порнографической продукции, в том числе с участием детей (ч. 3 ст. 301, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина распространяли через интернет фото и видео порнографического характера. Среди зафиксированных материалов - изображения дочери женщины, которая на сегодня является совершеннолетней.

Отдельно мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании этой девушки, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, сексуальное насилие продолжалось систематически с 12-летнего возраста - в период, когда мать была за границей на заработках.

Во время обыска изъята компьютерная техника, носители информации, а также фото и видео порнографического характера.

В настоящее время устанавливаются другие возможные потерпевшие и проверяется причастность подозреваемых к вовлечению детей в создание такого контента.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 800 тысяч гривен.

Подозреваемым инкриминируют хранение и сбыт порнографической продукции, в том числе детской (ч. 3 ст. 301, ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины), а мужчине также изнасилование малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УК Украины). 

13-летнего сына подозреваемых передали под опеку бабушки.

