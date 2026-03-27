В Киеве задержали супругов, подозреваемых в распространении детской порнографии и изнасиловании
Киев • УНН
В столице разоблачили пару, которая распространяла порнографию с собственной дочерью. Мужчину подозревают в систематическом изнасиловании падчерицы с 12 лет.
В Киеве задержали супругов, подозреваемых в сбыте детской порнографии; мужчине также инкриминируют изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Во время обыска изъяли компьютеры и носители с запрещенным контентом. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачены женщина и ее сожитель, подозреваемые в хранении и сбыте порнографической продукции, в том числе с участием детей (ч. 3 ст. 301, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины)
По данным следствия, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина распространяли через интернет фото и видео порнографического характера. Среди зафиксированных материалов - изображения дочери женщины, которая на сегодня является совершеннолетней.
Отдельно мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании этой девушки, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, сексуальное насилие продолжалось систематически с 12-летнего возраста - в период, когда мать была за границей на заработках.
Во время обыска изъята компьютерная техника, носители информации, а также фото и видео порнографического характера.
В настоящее время устанавливаются другие возможные потерпевшие и проверяется причастность подозреваемых к вовлечению детей в создание такого контента.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 800 тысяч гривен.
Подозреваемым инкриминируют хранение и сбыт порнографической продукции, в том числе детской (ч. 3 ст. 301, ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины), а мужчине также изнасилование малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
13-летнего сына подозреваемых передали под опеку бабушки.
Польша выдала Украине подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери - Генпрокурор24.03.26, 10:16 • 5623 просмотра