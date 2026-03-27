У Києві затримали подружжя, підозрюване у розповсюдженні дитячої порнографії та зґвалтуванні
Київ • УНН
У столиці викрили пару, яка розповсюджувала порнографію з власною донькою. Чоловіка підозрюють у систематичному зґвалтуванні падчерки з 12 років.
У Києві затримали подружжя, підозрюване у збуті дитячої порнографії; чоловіку також інкримінують зґвалтування неповнолітньої падчерки. Під час обшуку вилучили комп’ютери та носії з забороненим контентом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та збуті порнографічної продукції, зокрема за участі дітей (ч. 3 ст. 301, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України)
За даними слідства, 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру. Серед зафіксованих матеріалів - зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.
Окремо чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні цієї дівчини, коли вона була неповнолітньою. За її словами, сексуальне насильство тривало систематично з 12-річного віку - у період, коли матір була за кордоном на заробітках.
Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, а також фото і відео порнографічного характеру.
Наразі встановлюються інші можливі потерпілі та перевіряється причетність підозрюваних до втягнення дітей у створення такого контенту.
Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 800 тисяч гривень.
Підозрюваним інкримінують зберігання та збут порнографічної продукції, зокрема дитячої (ч. 3 ст. 301, ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України), а чоловіку також зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України).
13-річного сина підозрюваних передали під опіку бабусі.
Польща видала Україні підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері - Генпрокурор24.03.26, 10:16 • 5655 переглядiв