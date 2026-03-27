Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
У Києві затримали подружжя, підозрюване у розповсюдженні дитячої порнографії та зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

У столиці викрили пару, яка розповсюджувала порнографію з власною донькою. Чоловіка підозрюють у систематичному зґвалтуванні падчерки з 12 років.

У Києві затримали подружжя, підозрюване у збуті дитячої порнографії; чоловіку також інкримінують зґвалтування неповнолітньої падчерки. Під час обшуку вилучили комп’ютери та носії з забороненим контентом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та збуті порнографічної продукції, зокрема за участі дітей (ч. 3 ст. 301, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру. Серед зафіксованих матеріалів - зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.

Окремо чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні цієї дівчини, коли вона була неповнолітньою. За її словами, сексуальне насильство тривало систематично з 12-річного віку - у період, коли матір була за кордоном на заробітках.

Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, а також фото і відео порнографічного характеру.

Наразі встановлюються інші можливі потерпілі та перевіряється причетність підозрюваних до втягнення дітей у створення такого контенту.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 800 тисяч гривень.

Підозрюваним інкримінують зберігання та збут порнографічної продукції, зокрема дитячої (ч. 3 ст. 301, ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України), а чоловіку також зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України). 

13-річного сина підозрюваних передали під опіку бабусі.

