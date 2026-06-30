В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного Крыма

$44.850.0151.170.04
ukenru
10:42 • 16540 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
10:06 • 22315 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
08:14 • 21635 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 26806 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 26784 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 23856 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 27384 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 32807 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 68225 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89893 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
5м/с
36%
748мм
Популярные новости
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto30 июня, 03:38 • 21864 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 33069 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 18460 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto09:24 • 12815 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры09:37 • 12392 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 11590 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo10:42 • 16540 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 33603 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 46720 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89893 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 18901 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 61516 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 77278 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 88205 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 124540 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 82 просмотра

СБУ задержала в Киеве бывшего министра топлива и энергетики оккупированного Крыма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену.

В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного Крыма

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего главу Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после оккупации полуострова перешел на сторону России и возглавил оккупационное "министерство" топлива и энергетики Крыма. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным спецслужбы, после временной оккупации Крыма в 2014 году фигурант получил российское гражданство и предложил свои услуги оккупационной власти.

Впоследствии назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

На этой должности он помогал оккупационной администрации устанавливать контроль над стратегической энергетической инфраструктурой полуострова.

В частности, речь идет о Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах, газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии.

В течение двух лет после назначения он занимался интеграцией и перерегистрацией крымских энергетических активов в соответствии с законодательством РФ

- говорится в сообщении.

После увольнения из оккупационного "правительства" мужчина продолжил работать в интересах Кремля, возглавив ряд предприятий добывающей отрасли.

Правоохранители задержали его в Киеве, куда он прибыл для решения личных дел.

Во время обысков по месту его проживания изъяли российские паспорта, банковские карты и документы, которые, по данным следствия, подтверждают его деятельность в пользу государства-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента фсб, который собирал данные о Силах обороны в Одесской области30.06.26, 11:09 • 3080 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеКриминал и ЧП