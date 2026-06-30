В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного Крыма

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего главу Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после оккупации полуострова перешел на сторону России и возглавил оккупационное "министерство" топлива и энергетики Крыма. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным спецслужбы, после временной оккупации Крыма в 2014 году фигурант получил российское гражданство и предложил свои услуги оккупационной власти.

Впоследствии назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

На этой должности он помогал оккупационной администрации устанавливать контроль над стратегической энергетической инфраструктурой полуострова.

В частности, речь идет о Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах, газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии.

В течение двух лет после назначения он занимался интеграцией и перерегистрацией крымских энергетических активов в соответствии с законодательством РФ - говорится в сообщении.

После увольнения из оккупационного "правительства" мужчина продолжил работать в интересах Кремля, возглавив ряд предприятий добывающей отрасли.

Правоохранители задержали его в Киеве, куда он прибыл для решения личных дел.

Во время обысков по месту его проживания изъяли российские паспорта, банковские карты и документы, которые, по данным следствия, подтверждают его деятельность в пользу государства-агрессора.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента фсб, который собирал данные о Силах обороны в Одесской области