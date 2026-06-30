В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного Крыма
Киев • УНН
СБУ задержала в Киеве бывшего министра топлива и энергетики оккупированного Крыма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего главу Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после оккупации полуострова перешел на сторону России и возглавил оккупационное "министерство" топлива и энергетики Крыма. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
По данным спецслужбы, после временной оккупации Крыма в 2014 году фигурант получил российское гражданство и предложил свои услуги оккупационной власти.
Впоследствии назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".
На этой должности он помогал оккупационной администрации устанавливать контроль над стратегической энергетической инфраструктурой полуострова.
В частности, речь идет о Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах, газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии.
В течение двух лет после назначения он занимался интеграцией и перерегистрацией крымских энергетических активов в соответствии с законодательством РФ
После увольнения из оккупационного "правительства" мужчина продолжил работать в интересах Кремля, возглавив ряд предприятий добывающей отрасли.
Правоохранители задержали его в Киеве, куда он прибыл для решения личных дел.
Во время обысков по месту его проживания изъяли российские паспорта, банковские карты и документы, которые, по данным следствия, подтверждают его деятельность в пользу государства-агрессора.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.
В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.
В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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