СБУ задержала агента фсб, который собирал данные о Силах обороны в Одесской области

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Одесской области агента российских спецслужб, который по заданию врага собирал данные о местах дислокации Сил обороны в Одессе и Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за пророссийских публикаций в Telegram-каналах. Он отслеживал пункты базирования Сил обороны, по которым оккупанты планировали ракетно-дроновые обстрелы.

Больше всего россиян интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических складов ВСУ на юге Украины. Для слежки и сбора данных о военных объектах фигурант объезжал местность на автомобиле. После разведывательных вылазок он докладывал куратору из рф в мессенджере, а затем удалял переписку - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяты 3 смартфона с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить теракт в Киеве. Были задержаны две агентки спецслужб РФ, которые готовили покушение на украинского военного.