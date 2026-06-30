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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала агента фсб, который собирал данные о Силах обороны в Одесской области

Киев • УНН

 • 634 просмотра

СБУ задержала в Одесской области агента российских спецслужб, который собирал данные о позициях ПВО и складах ВСУ. Мужчина следил за объектами на автомобиле и передавал координаты врагу.

СБУ задержала агента фсб, который собирал данные о Силах обороны в Одесской области
Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Одесской области агента российских спецслужб, который по заданию врага собирал данные о местах дислокации Сил обороны в Одессе и Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за пророссийских публикаций в Telegram-каналах. Он отслеживал пункты базирования Сил обороны, по которым оккупанты планировали ракетно-дроновые обстрелы.

Больше всего россиян интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических складов ВСУ на юге Украины. Для слежки и сбора данных о военных объектах фигурант объезжал местность на автомобиле. После разведывательных вылазок он докладывал куратору из рф в мессенджере, а затем удалял переписку

- говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяты 3 смартфона с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
      • чч. 2, 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
        • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

          В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

          Напомним

          Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить теракт в Киеве. Были задержаны две агентки спецслужб РФ, которые готовили покушение на украинского военного.

          Евгений Устименко

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