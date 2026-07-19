В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"
Киев • УНН
В Киеве возобновили движение троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, 35 по собственным маршрутам. Станция метро "Лукьяновская" также возобновила работу по пассажирским перевозкам.
В Киеве возобновили движение общественного транспорта на отдельных участках, которое было изменено из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
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Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, 35 восстановлено по собственному маршруту. Курсирование с отклонением от графика
Кроме того, в КГГА сообщили, что станция метро "Лукьяновская" возобновила работу по пассажирским перевозкам. Метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек.
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.