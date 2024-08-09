В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В ближайший час с удержанием до конца суток 9 августа в Киеве ожидается гроза. В КГГА напомнили о правилах безопасности во время грозы, передает УНН.

Детали

В КГГА призывают во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В КГГА также предоставили телефоны экстренных служб:

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).



При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.



При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).



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