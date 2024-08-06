На улице Глубочицкой в Киеве столкнулись два трамвая, пострадали 6 человек. Движение транспорта затруднено, трамваи №14 и №18 задерживаются, причины ДТП устанавливаются.
На улице Глубочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Движение транспорта затруднено в обоих направлениях, трамваи №14 и №18 задерживаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
На месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются. Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь
Также сообщается, что из-за аварии трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.
По информации патрульной полиции, движение транспорта по улице Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.
Дополнение
В мониторинговых каналах пишут, что на Глыбочицкой трамвай без водителя съехал сверху и повредил много автомобилей. Говорят, что около 10 машин разбито, а остановился он, врезавшись в трамвай, который двигался на встречу.
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