На улице Глубочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Движение транспорта затруднено в обоих направлениях, трамваи №14 и №18 задерживаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

На месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются. Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь - говорится в сообщении КГГА.

Также сообщается, что из-за аварии трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

По информации патрульной полиции, движение транспорта по улице Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.

Дополнение

В мониторинговых каналах пишут, что на Глыбочицкой трамвай без водителя съехал сверху и повредил много автомобилей. Говорят, что около 10 машин разбито, а остановился он, врезавшись в трамвай, который двигался на встречу.

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