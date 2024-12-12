В Киеве снимут самый большой государственный флаг из-за сильного ветра
Киев • УНН
Из-за прогнозируемых порывов ветра 15-20 м/с в Киеве снимут самый большой флаг Украины.
В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны, передает УНН со ссылкой на КГГА.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
По информации КО «Киевзеленстрой», флаг снимут до улучшения погодных условий.
Напомним, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
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