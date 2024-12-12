Морозы приближаются: прогноз погоды на сегодня

В четверг ожидается прохладная погода. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах будет идти снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Как отмечают синоптики 12 декабря в Украине будет облачная погода. Стоит ждать небольших осадков преимущественно в виде снега. На юге и востоке страны возможен умеренный дождь с мокрым снегом.

В большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами будет гололед и налипание мокрого снега. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадков не прогнозируют. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах в этот день будет гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем -4...+1 °C. На юге и юго-востоке страны 0...+5 °C. На высокогорье Карпат ночью прогнозируют -3...-8 °C, а днем -1...-6 °C.

В Укргидрометцентре предупредили, что на Украину надвигаются сильные морозы и снега. В части областей стоит ожидать сухую морозную погоду.

Погода в Киеве

В столице облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночной снег утром ослабеет и в середине дня должен совсем кончиться.

Днем температура ожидается в пределах -2°...-1°.

Холода добавит ветер, скорость которого 7-12 м/с.

Атмосферное давление немного повысится, но все равно будет ниже нормы, 747-750 миллиметров ртутного столба.