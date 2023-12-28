В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок

У столице с 4 января заработают пункты приема новогодних елок для экологической утилизации. В этом году их количество расширили до 44-х. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

В этом году Киев расширил количество пунктов до 44-х. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает сохранять влагу летом и защищать корни растений от перемерзания в холодное время года, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что к утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

Пункты будут располагаться в парках, скверах и на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан соблюдать правила безопасности при установке новогодних елок, в частности, использовать устойчивую основу, избегать настоящих свечей и присматривать за детьми, когда те возле елки.

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