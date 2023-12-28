В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок
С 4 января в Киеве открываются 44 пункта приема новогодних елок, где их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Принимаются только ненакрашенные живые елки.
Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола
Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, выборы назначены на 25 января 2024 года.
Поддерживали оккупантов, передавая информацию об украинских локациях и участниках сопротивления: российские приспешники получили 8 и 13 лет заключения
Двое коллаборационистов в Украине были приговорены к 13 и 8 годам заключения за содействие российским войскам путем утечки информации об украинском сопротивлении и военных позициях.
Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез
Украинский защитник получил современный бионический протез.
В следующем году впервые будут лечить бесплодие за государственные средства
В 2024 году Украина будет финансировать лечение бесплодия по программе государственных гарантий, целью которой является 10 000 рождений с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Осенью россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины 10 тысяч детей - Центр нацсопротивления
оккупанты принудительно вывезли 10 000 украинских детей на "реабилитацию" в рф. Нередко после этого детей не возвращают домой официальным опекунам.
россия вывела в Черное море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
россия вывела в Черное море две подводные лодки и фрегат "адмирал макаров".
Оккупанты обстреляли Глушковку на Харьковщине: ранен пожилой человек
Российский обстрел ранил 72-летнюю женщину и повредил дома в Глушковке, Харьковская область.
Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова рассказала о восстановлении позиций на рынке и поделилась собственными инсайтами маркетинга в условиях военного положения
Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова о восстановлении позиций на рынке.
Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления
россияне пытаются укомплектовать ГСЧС в оккупированном Запорожье, имея лишь 50% необходимых спасателей, что заставляет их снижать стандарты приема на работу.