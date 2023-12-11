В Киеве ПВО сбила восемь воздушных целей

Противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по предварительной информации, около 4.00 утра 11 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.