В Киеве после вражеской атаки до сих пор не выходят на связь трое человек
Киев • УНН
После массированной атаки рф на Киев 2 июля трое человек до сих пор не выходят на связь. Количество погибших возросло до 30 человек.
В Киеве после одной из самых массированных атак рф до сих пор не выходят на связь трое человек, их судьба неизвестна, поиски продолжаются, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Сейчас не выходят на связь еще 3 человека, их судьба остается неизвестной. Поиски продолжаются
Он подтвердил, что количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 30 человек.
Напомним
3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.