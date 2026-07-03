В Киеве после вражеской атаки до сих пор не выходят на связь трое человек

В Киеве после одной из самых массированных атак рф до сих пор не выходят на связь трое человек, их судьба неизвестна, поиски продолжаются, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Сейчас не выходят на связь еще 3 человека, их судьба остается неизвестной. Поиски продолжаются - написал Ткаченко.

Он подтвердил, что количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 30 человек.

Напомним

3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.