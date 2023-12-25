В Киеве отметили одну из лучших служебных собак

В Киеве, в рамках проекта "Собаки-герои", состоялась церемония награждения кинологов со служебными собаками органов государственной власти сектора безопасности и обороны Украины. В частности отметили известную для полицейских Киева команду - капитана полиции Виталия Литвина вместе с верной овчаркой "Кейт".

Об этом пишет УНН с ссылкой на полицию Киева.

Детали

В рамках проекта "Собаки-герои", автором и руководителем проекта "Собаки-герои" которого является член Союза самаритян кинологов Украины Татьяна Славинская, состоялась церемония награждения кинологов со служебными собаками органов государственного сектора безопасности и обороны Украины.

Указывается, что приглашенные на церемонию служебные собаки неоднократно задерживали правонарушителей, привлекались к выявлению взрывоопасных предметов, охране иностранных делегаций и реабилитации украинских военных.

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Среди награжденных - известная для полицейских Киева настоящая слаженная команда - капитан полиции, заместитель начальника кинологического центра ГУНП в г. Киеве Виталий Литвин вместе с верной овчаркой "Кейт". Они работали на киевском железнодорожном вокзале с начала полномасштабного вторжения. Также привлекались к санкционированным обыскам и выездам по сообщениям о заминировании.

В 2023 году в составе составе взрывотехнических подразделений Национальной полиции Украины капитан Литвин вместе с напарницей находились на территориях Херсонской области, где принимали участие в работах по разминированию деоккупированных территорий.

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