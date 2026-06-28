В Киеве на месяц частично ограничат движение по проспекту Шухевича, также перекроют улицу Юности
Киев • УНН
С 29 июня по 1 августа частично ограничат движение по проспекту Романа Шухевича из-за ремонта асфальта. Также с 29 июня по 1 июля перекроют улицу Юности для очистки ливневой системы.
В Киеве с 29 июня введут частичные ограничения движения на проспекте Романа Шухевича и улице Юности из-за дорожных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.
Детали
Так, с 29 июня до 1 августа с 9:00 до 18:00 частично ограничат движение по проспекту Романа Шухевича на участке от моста через реку Десенку до улицы Братиславской в направлении Троещины. Специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, а движение транспорта будут ограничивать по полосам на отдельных участках.
Кроме того, с 29 июня до 1 июля с 8:00 до 20:00 частично ограничат движение по улице Юности в Днепровском районе. Там работники Днепровского ШЭУ будут проводить профилактическую очистку ливнеприемной системы.
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