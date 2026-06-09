В Киеве из окна многоэтажки выбросили собаку - полиция начала производство
Киев • УНН
В Киеве из окна шестого этажа выбросили собаку породы бишон, животное погибло. Полиция открыла дело, виновному грозит до восьми лет заключения.
В Святошинском районе Киева правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, которую выбросили из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Сегодня, около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил из окна многоэтажки по улице Чернобыльской собаку. От полученных травм животное погибло на месте
По предварительной информации, собаку породы Бишон выбросили из окна шестого этажа.
Следователи Святошинского управления полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.
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