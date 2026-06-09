В Киеве из окна многоэтажки выбросили собаку - полиция начала производство

В Святошинском районе Киева правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, которую выбросили из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня, около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил из окна многоэтажки по улице Чернобыльской собаку. От полученных травм животное погибло на месте — говорится в сообщении.

По предварительной информации, собаку породы Бишон выбросили из окна шестого этажа.

Следователи Святошинского управления полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

В Киеве женщину, которая держала в квартире волка и лису, будут судить за жестокое обращение с животными. Ей грозит три года за решеткой