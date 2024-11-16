В Киеве и области были слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области зафиксированы взрывы в результате российской атаки ударными дронами. Системы ПВО активно работают на подступах к столице, население призывают находиться в укрытиях.
В районе города Киев этой ночью, 16 ноября, были слышны взрывы в связи с российской воздушной атакой с применением ударных дронов. В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!