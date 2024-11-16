В Киеве и области были слышны взрывы, работает ПВО

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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
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Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
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Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и области были слышны взрывы, работает ПВО

В Киеве и области были слышны взрывы, работает ПВО

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В Киеве и Киевской области зафиксированы взрывы в результате российской атаки ударными дронами. Системы ПВО активно работают на подступах к столице, население призывают находиться в укрытиях.

В районе города Киев этой ночью, 16 ноября, были слышны взрывы в связи с российской воздушной атакой с применением ударных дронов. В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

- говорится в сообщении.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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