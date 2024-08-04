В столице на улице Электротехнической произошел пожар мусора и покрышек, который распространился на бытовку. Спасатели ликвидировали возгорание площадью 250 кв. м, пострадавших нет.
В столице ликвидирован пожар на открытой территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Киева поступило сообщение о возгорании на улице Электротехнической.
На месте спасатели выяснили, что огонь охватил мусор и покрышки на открытой территории, что привело к распространению пламени на бытовку. Пожар площадью 250 кв. м удалось локализовать и полностью ликвидировать в 20:11.
К тушению возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля. Жертв и пострадавших не было. Причины возникновения пожара сейчас выясняют правоохранители.
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