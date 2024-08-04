В столице ликвидирован пожар на открытой территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Киева поступило сообщение о возгорании на улице Электротехнической.

На месте спасатели выяснили, что огонь охватил мусор и покрышки на открытой территории, что привело к распространению пламени на бытовку. Пожар площадью 250 кв. м удалось локализовать и полностью ликвидировать в 20:11.

К тушению возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля. Жертв и пострадавших не было. Причины возникновения пожара сейчас выясняют правоохранители.

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