В ходе освобождения помещения СБУ в Луганске прогнозировали сотни гражданских жертв - Парубий

"Хочу вам подтвердить, так как офис Медяника, где я проводил переговоры, находился в непосредственной близости от Службы безопасности Украины. Когда я прибыл на переговоры, там находился так называемый пикет в несколько сотен человек - и постоянно, круглосуточно люди находились там, более того - боевики связывались с председателем облсовета, они обсуждали детали обеспечения пикета питанием, палатками, спальниками. Даже планировалась и обсуждалась идея ярмарки и детского праздника возле здания СБУ. Утверждаю - там находились гражданские люди с флагами и Компартии, и "Партии регионов", и они там находились там с момента, как я там находился", - рассказал Парубий.



По его словам, боевики предлагали эту идею, они согласовывали все детали с председателем облсовета.



"Пикет находился у главного входа, там почти каждый час проводились так называемые митинги. Но также группы гражданских находились и в других концах. Я об этом знаю потому, что руководство "Альфы" докладывало о месте нахождения гражданских, и руководство "Альфа" информировало о том , каким может быть количество жертв среди гражданских в случае проведения антитеррористической операции, без зачистки площади от гражданских людей. По их прогнозам, во время проведения операции могло быть от 70 до 100 жертв во время огневого контакта, если площадь не будет освобождена от гражданских", - сказал Парубий.



Как сообщал УНН, целые подразделения МВД Луганской области саботировали решения Антитеррористической операции по освобождению помещения СБУ в Луганске в 2014 году. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над бывшим главой "Партии Регионов" Александром Ефремовым.