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В ході звільнення приміщення СБУ в Луганську прогнозували сотні цивільних жертв - Парубій

В ході звільнення приміщення СБУ в Луганську прогнозували сотні цивільних жертв - Парубій

Київ • УНН

 • 8155 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Під час проведення операції зі звільнення приміщення СБУ в Луганську могло бути від 70 до 100 жертв серед цивільного населення. Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим, передає УНН.

"Хочу вам підтвердити, тому що офіс Медяника, де я проводив переговори, перебував у безпосередній близькості до Служби Безпеки України. Коли я прибув на переговори, там знаходився так званий пікет в кількасот чоловік – і постійно, цілодобово люди знаходились там, більш того – бойовики зв’язувались з головою облради, вони обговорювали деталі забезпечення пікету харчуванням, наметами, спальниками. Навіть планувалась і обговорювалась ідея ярмарки і дитячого свята біля приміщення СБУ. Стверджую – там знаходились цивільні люди з прапорами і Компартії, і "Партії регіонів", і вони там знаходились там з моменту, як я там перебував", - розповів Парубій.

За його словами, бойовики пропонували цю ідею, вони узгоджували всі деталі з головою облради.

"Пікет знаходився біля головного входу, там майже щогодини проводились так звані мітинги. Але також групи цивільних знаходились і в інших кінцях. Я про це знаю тому, що керівництво "Альфа" доповідало про місце знаходження цивільних, і керівництво "Альфа" інформувало про те, якою може бути кількість жертв серед цивільних у випадку проведення Антитерористичної операції, без зачищення площі від цивільних людей. По їхнім прогнозам, під час проведення операції могло бути від 70 до 100 жертв під час вогневого контакту, якщо площа не буде звільнена від цивільних", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНН, цілі підрозділи МВС Луганської області саботували рішення Антитерористичної операції зі звільнення приміщення СБУ у Луганську в 2014 році. Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим.

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