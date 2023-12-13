В Хмельницком районе ночью уничтожили "шахед" - ОВА

"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.