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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области прозвучали взрывы: куда направляются вражеские беспилотники

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: куда направляются вражеские беспилотники

Киев  •  УНН

 • 5336 просмотра

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В Хмельницкой области утром 16 декабря были зафиксированы взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных беспилотников в нескольких направлениях, включая Хмельницкую область.

В Хмельницкой области утром 16 декабря прозвучали взрывы, сообщает УНН.

Детали

Местные СМИ писали, что около 9 утра на Хмельнитчине слышны звуки взрывов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников:

-на Житомирщине направление на Хмельнитчину.

-на востоке Черкасской области направление южное.

-на Полтавщине курс на север.

Дополнение

По словам главы ОВА Сергея Тюрина, утром над регионом уничтожили 3 вражеских БПЛА типа "Shahed". Обошлось без пострадавших.

Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей16 дек. 2024, 06:45 • 6060 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины