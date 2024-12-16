В Хмельницкой области прозвучали взрывы: куда направляются вражеские беспилотники
Киев • УНН
В Хмельницкой области утром 16 декабря были зафиксированы взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных беспилотников в нескольких направлениях, включая Хмельницкую область.
В Хмельницкой области утром 16 декабря прозвучали взрывы, сообщает УНН.
Детали
Местные СМИ писали, что около 9 утра на Хмельнитчине слышны звуки взрывов.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников:
-на Житомирщине направление на Хмельнитчину.
-на востоке Черкасской области направление южное.
-на Полтавщине курс на север.
Дополнение
По словам главы ОВА Сергея Тюрина, утром над регионом уничтожили 3 вражеских БПЛА типа "Shahed". Обошлось без пострадавших.
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