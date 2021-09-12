В Хмельницкой области в пруду утонул автомобиль с тремя людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Хмельницкой области в результате ДТП автомобиль с водителем и двумя пассажирам попал в пруд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Привороття автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул.
Выяснилось, что в тот момент в машине находилось три человека, водитель и двое пассажиров. После падения машины в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира из утонувшего авто спас свидетель аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим. Еще один пассажир погиб, утонув вместе с машиной, которая оказалоась на на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метра.
Чтобы достать автомобиль, на место происшествия прибыли бойцы водолазно-спасательного отделения. Водолазы спустились на дно водоема и присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана машина была поднята на поверхность. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.