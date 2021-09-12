В Хмельницькій області у ставу потонув автомобіль з трьома людьми

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу с. Привороття автомобіль Ford Focus з’їхав з дороги у ставок та потонув.

З’ясувалося, що на момент автотрощі в машині перебувало троє людей, водій та двоє пасажирів. Після падіння машини у воду 38-річний водій вибрався назовні, а ще одного 38-річного пасажира з потонулої машини врятував свідок аварії, який відразу кинувся на допомогу постраждалим. Ще один пасажир загинув, потонувши разом з авто, яке опинилося на відстані близько 5 метрів від берега та на глибині 3 метри.

Аби дістати машину, до місця події також було залучено бійців водолазно-рятувального відділення. Водолази спустилися на дно водойми та приєднали троси до автомобіля, після чого за допомогою крану машину було піднято на поверхню. В салоні автівки було виявлено тіло чоловіка.

Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.