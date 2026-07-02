На Херсонщине из-за атак рф трое погибших и более 40 раненых, в том числе дети и медики

В Херсонской области из-за атак РФ за минувшие сутки трое человек погибли и более 40 ранены, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.

На Херсонщине в результате российских обстрелов трое человек погибли и 44 ранены, среди пострадавших – дети и медработницы - сообщили в полиции.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки в области из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 45 - получили ранения, из них - 3 ребенка.

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За минувшие сутки российские захватчики обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области из артиллерии и массированно атаковали беспилотниками различных типов.

В результате вражеских попаданий повреждения получили многоквартирный и 10 частных домов, административное здание, два служебных автомобиля полиции и 11 гражданских машин, маршрутный автобус.

В частности, в Херсоне оккупанты целенаправленно атаковали дроном типа "FPV" маршрутный автобус с пассажирами. В результате подлого удара погибли две женщины в возрасте 18 и 55 лет. Еще 11 человек получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения различных частей тела. Среди пострадавших – двое медицинских работниц. Автобус значительно поврежден.

Днем россияне осуществили атаку ударным БПЛА типа "Shahed" и дроном типа "Молния" по административному зданию. В результате мощных взрывов погибла 64-летняя женщина, еще 20 человек получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения, ушибы. Повреждения получили админздание, два служебных автомобиля полиции и три гражданских машины.