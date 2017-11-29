В Херсоне прошло шествие женщин против насилия

Сначала участники акции собрались под стенами городского совета. В руках держали плакаты с надписями "Херсон свободен от насилия", "Безразличие убивает".

Они требуют создания в Херсоне Кризисного центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

По словам организаторов, с начала года около 4500 вызовов в полицию состоялось в Херсоне по поводу насилия в семье.

Участники акции призывают депутатов горсовета поддержать создание кризисного центра.

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