У Херсоні пройшла хода жінок проти насильства
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Херсоні жінки пройшлись ходою проти насильства центральною вулицею міста, передає кореспондент УНН.
Спочатку учасники акції зібрались під стінами міської ради. В руках тримали плакати з написами "Херсон вільний від насильства", "Байдужість вбиває".
Вони вимагають створення в Херсоні Кризового центру для жінок, які постраждали від домашнього насилля.
За словами організаторів, з початку року близько 4500 викликів до поліції відбулось в Херсоні з приводу насильства у сім'ї.
Учасники акції закликають депутатів міськради підтримати створення Кризисного центру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 83% випадків насилля в сім'ї жертвами є жінки - МВС