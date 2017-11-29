У Херсоні пройшла хода жінок проти насильства

Спочатку учасники акції зібрались під стінами міської ради. В руках тримали плакати з написами "Херсон вільний від насильства", "Байдужість вбиває".

Вони вимагають створення в Херсоні Кризового центру для жінок, які постраждали від домашнього насилля.

За словами організаторів, з початку року близько 4500 викликів до поліції відбулось в Херсоні з приводу насильства у сім'ї.

Учасники акції закликають депутатів міськради підтримати створення Кризисного центру.

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