В Херсоне полсотни домов остались без тепла из-за прорыва теплосети
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за прорывов теплосети 56 жилых домов в Херсоне остались без отопления, передает УНН со ссылкой на Управление общественных связей городского совета.
Из-за прорывов теплосети ПАО "ТЭЦ" и ПАО "ХТЕ" по состоянию на 15:00 4 января 56 жилых домов в Херсоне остались без отопления. Еще 3 жилых дома - в связи с неисправностью внутридомовой системы отопления.
Пока без теплоснабжения остались жилые дома в центре города по адресу:
пер. 295 Стрелковой дивизии, 4, 6/9, 8/9, 25;
ул. Гагарина, 3-5, 8, 8а, 34;
ул. Молодежная, 2а, 4, 9, 9а;
ул. Московская, 3а, 5, 5а, 9/7, 30, 41 / 1,28, 49;
ул. Тираспольская, 5 и Украинская, 3;
пл. Свободы, 3, 4, 5, 6, 7/1, 9, 9/1;
ул. Степана Разина 1а, Котовского, 4;
пер. Корсакова, 45, 3 и Спартаковский, 31;
ул. Ярослава Мудрого, 19, 23;
ул. Театральная, 13, Пилипа Орлика, 32;
ул. Михайловича, 7
ул. Белинского, 43, 25, 8;
ул. Ришельевская, 32, 45;
бул. Мирный, 5,
ул. Старообрядческая, 16, Потемкинская, 37;
Николаевское шоссе, 26а;
ул. Ярослава Мудрого 19, 30;
По этим адресам завершаются ремонтные работы.
В домах по адресам ул. Черноморская, 8 и 8б, а также ул. Залаэгерсег, 23а выполнялись работы по переподключению тепловых сетей. Устранили неисправность внутренней домовой системы отопления. На данный момент, работы завершены, осуществляется заполнение водой.
До 22:00 4 января планируется завершить ремонтные работы и восстановить теплоснабжение в домах по ул. Ивана Богуна, 68 и 66а, а также в доме по адресу ул. Лавренева, 4.
Ранее УНН сообщал о том, что без тепла в Херсоне остались 7 домов.