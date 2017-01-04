В Херсоні півсотні будинків лишились без тепла через прориви тепломережі
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 січня. УНН. Через прориви тепломережі 56 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення, передає УНН з посиланням на Управління громадських зв’язків Херсонської міської ради.
Через пориви тепломережі ПАТ “ТЕЦ” і ПАТ “ХТЕ” станом на 15:00 4 січня 56 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення. Ще 3 житлові будинки — у зв’язку з несправністю внутрішньодомової системи опалення.
Наразі без теплопостачання залишились житлові будинки у центрі міста за адресами:
пров. 295 Стрілкової дивізії, 4, 6/9, 8/9, 25;
вул. Гагаріна, 3-5, 8, 8а, 34;
вул. Молодіжна, 2а, 4, 9, 9а;
вул. Московська, 3а, 5, 5а, 9/7, 30, 41/1,28, 49;
вул. Тираспольська, 5 та Українська, 3;
пл. Свободи 3, 4, 5, 6, 7/1, 9, 9/1;
вул. Степана Разіна 1а, Котовсього, 4;
пров. Корсакова, 45, 3 та Спартаківський, 31;
вул. Ярослава Мудрого, 19, 23;
вул. Театральна 13, Пилипа Орлика 32;
вул. Михайловича, 7;
вул. Белінского, 43, 25, 8;
вул. Рішельєвська, 32, 45;
бул. Мирний, 5;
вул. Старообрядницька, 16, Потьомкіньска 37;
Миколаївське шосе, 26а;
вул. Ярослава Мудрого 19, 30;
За цими адресами завершуються ремонтні роботи.
У будинках за адресами вул. Чорноморська, 8 і 8б, а також вул. Залаегерсег, 23а виконувались роботи з перепідключення теплових мереж. Усунено несправність внутрішньо домової системи опалення. На разі, роботи завершені, здійснюється заповнення водою.
До 22:00 4 січня планується завершити ремонтні роботи та відновити теплопостачання у будинках по вул. Івана Богуна, 68 і 66а, а також у будинку за адресою вул. Лавреньова, 4.
Раніше УНН повідомляв про те, що без тепла в Херсоні залишились 7 будинків.