В Херсоне россияне попали в припортовую инфраструктуру, по области жертв нет

Российские войска обстреляли в Херсонской области 8 населенных пунктов и Херсон, повредив жилые дома, газопровод, попав в припортовую инфраструктуру, транспортные объекты и транспортные средства, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Берислав, Степановку, Садовое, Антоновку, Белозерку, Понятовку, Качкаровку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 многоэтажек и 3 частных дома, также поврежден газопровод.

В Херсоне в результате обстрелов были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и автотранспортное предприятие, автомобили и автобусы.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметил Прокудин в соцсетях.

россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА