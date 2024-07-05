В Херсоне построят первую подземную школу, где будут учиться 900 детей

По примеру Харькова в Херсоне разработали план строительства подземной школы. Уже определено место расположения школы, а срок строительства составляет от 6 до 9 месяцев. Как пишет УНН, об этом на совещании с участием министра образования Оксена Лисового рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Детали

Как указано в сообщении, на совещании обсудили составляющие образовательного процесса, включая безопасность детей. По словам Мрочко, он доложил министру о планах властей города построить в Херсоне подземную школу. Планируется, что в такой школе смогут полноценно, в две смены, учиться 900 детей.

Работа в этом направлении уже ведется, земельные участки для будущей школы выбраны. Срок постройки объекта - от 6 до 9 месяцев. За образец мы выбрали харьковский проект подземной школы, с которым я ознакомился лично - отметил Роман Мрочко.

Он отметил, что такое учебное заведение чрезвычайно важно для детей Херсонской громады, которые требуют значительного внимания со стороны местной и государственной власти.

Напомним

В мае в Харькове открыли первую подземную школу, где учатся 620 детей. Планируется построить еще как минимум три такие школы. Также началось строительство первой подземной школы в Запорожье. Она рассчитана на более чем 1000 учеников, которые смогут учиться в две смены.

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