В Херсоне после атаки рф на автомобиль погиб мужчина, еще трое человек ранены

В Херсоне в результате российской атаки на гражданский автомобиль погиб мужчина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, вражеский удар произошел накануне вечером в центре Херсона. В автомобиле находились четыре человека.

Жертвой атаки стал 51-летний херсонец 1975 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще трое пострадавших остаются в больнице. У них диагностировали взрывные травмы и переломы костей. По оценке медиков, состояние раненых - средней степени тяжести.

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