В Харькове выпал первый снег
Киев • УНН
В Харькове выпал первый снег раньше прогнозируемого срока. Синоптики сообщают, что снег быстро растает из-за плюсовой температуры воздуха.
В Харькове заметили первый снег, хотя по прогнозам он должен был выпасть в понедельник, передает УНН.
В Харькове "сняли" первый снег. Как сообщают синоптики, он быстро исчезнет, ведь на дворе плюсовая температура.
На 3 ноября синоптики прогнозировали в Украине облачность с прояснениями без осадков в большинстве регионов.