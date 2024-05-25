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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности
О взрыве в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов, который призвал жителей города быть осторожными.
Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T
Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, усиливая ее обороноспособность против российских угроз.
Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва
За день оккупанты 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 204 взрывам в разных населенных пунктах.
Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит
Президент Зеленский встретился с маршалком Сената Польши, чтобы обсудить межпарламентские отношения, ситуацию в Харькове, усиление противовоздушной обороны Украины, подготовку к Мирному саммиту и переговоры Украины с ЕС.
Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине
Тактическая авиация противника осуществила пуски КАБ в Херсонской области, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов
Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня
российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.