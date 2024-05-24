Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

В Пентагоне сообщили о содержании нового пакета вооружений для Украины, а также отметили - это часть усилий, которые помогут отразить наступление рф под Харьковом, передает УНН.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны... Этот пакет... является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение россии под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя, а именно: дополнительные высокоточные ударные ракеты для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS); артиллерийские снаряды; боеприпасы воздушного базирования; и противотанковое оружие", - сообщили в Пентагоне.

Добавим

Новый пакет военной помощи, по данным Минобороны США, включает:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

взрывчатые боеприпасы;

противотанковые мины;

тактические автомобили для восстановления техники;

шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - резюмировали в Пентагоне.

Ранее

США объявили новый пакет вооружений для Украины на 275 млн долларов.

Дополнение

10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что в пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники.