Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины
Киев • УНН
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.
В Пентагоне сообщили о содержании нового пакета вооружений для Украины, а также отметили - это часть усилий, которые помогут отразить наступление рф под Харьковом, передает УНН.
"Сегодня Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны... Этот пакет... является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение россии под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя, а именно: дополнительные высокоточные ударные ракеты для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS); артиллерийские снаряды; боеприпасы воздушного базирования; и противотанковое оружие", - сообщили в Пентагоне.
Добавим
Новый пакет военной помощи, по данным Минобороны США, включает:
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
минометные снаряды калибра 60 мм;
ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы;
стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
взрывчатые боеприпасы;
противотанковые мины;
тактические автомобили для восстановления техники;
шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - резюмировали в Пентагоне.
Ранее
США объявили новый пакет вооружений для Украины на 275 млн долларов.
Дополнение
10 мая США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что в пакет военной помощи на 400 млн долларов, о котором было объявлено 10 мая, будут входить, в частности, снаряды к NASAMS, HIMARS и новые единицы бронетехники.
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