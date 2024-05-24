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Допоможе відбити наступ росіян під Харковом: у Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету озброєнь для України

Київ • УНН

 • 63463 перегляди

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів, включаючи ракети HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю та інше обладнання для відбиття російського наступу під Харковом.

У Пентагоні повідомили про вміст нового пакету озброєнь для України, а також наголосили - це частина зусиль, що допоможуть відбити наступ рф під Харковом, передає УНН.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони...  Цей пакет... є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад росії під Харковом, оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою, як-от: додаткові високоточні ударні ракети для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); артилерійські снаряди; боєприпаси повітряного базування; і протитанкова зброя", - повідомили у Пентагоні.

Додамо

Новий пакет  військової допомоги, за даними Міноборони США, включає:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

протиброньові міни;

тактичні автомобілі для відновлення техніки;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту; 

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - резюмували у Пентагоні.

Раніше

США оголосили новий пакет озброєнь для України на 275 млн доларів.

Доповнення

10 травня США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що до пакету військової допомоги на 400 млн доларів, про який було оголошено 10 травня, входитимуть, зокрема, снаряди до  NASAMS, HIMARS і нові одиниці бронетехніки.

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