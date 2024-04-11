В Харькове приостановили метро и существуют возможные проблемы с энергоснабжением

В связи с агрессивными действиями российского врага, возможны проблемы с энергоснабжением в Харькове. Метро в ближайшие часы не будет работать. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Судя по тому, куда целится российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого. - заявил Игорь Терехов.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что уже зафиксировано не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области.

Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов