В Харькове приостановили метро и существуют возможные проблемы с энергоснабжением
Киев • УНН
В связи с российской агрессией в Харькове могут быть перебои с электроснабжением и некоторое время не будет работать метро, сообщил мэр города.
В связи с агрессивными действиями российского врага, возможны проблемы с энергоснабжением в Харькове. Метро в ближайшие часы не будет работать. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Судя по тому, куда целится российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого.
Добавим
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что уже зафиксировано не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области.
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