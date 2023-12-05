В Харькове пенсионер зарубил топором своего знакомого и расчленил тело: убийца получил судебный приговор
Киев • УНН
В Харькове 72-летний мужчина был приговорен к 8,5 годам заключения за то, что во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором своего друга, а затем расчленил его тело. Он был задержан после того, как его дочь нашла останки тела и вызвала полицию.
По обвинению прокурорами Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 72-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. свободы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Прокуроры доказали, что 19 января этого года мужчина зарубил топором своего знакомого-ровесника. Трагическое событие произошло в одной из квартир в Немышлянском районе г. Харькова. Двое пожилых мужчин употребляли алкоголь, празднуя Крещение, и успели распить полтора литра водки, когда между ними возникла ссора.
Хозяин квартиры в качестве последнего аргумента избрал физическую расправу. Он взял топор, который лежал рядом со столом, и нанес им шесть ударов по по голове своего гостя. Потерпевший скончался на месте.
Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел спать. Проснувшись на следующее утро, он осознал, что убил человека, однако отвечать за это не хотел. Поэтому он сходил в магазин за водкой и, выпив, по его словам "для успокоения", расчленил тело убитого товарища. Он планировал хоронить тело постепенно - частями,
21 января убийца вывез и закопал возле гаража у себя на даче часть тела потерпевшего, планируя сделать еще несколько ходок. Однако, вернувшись домой, увидел там правоохранительные органы. Их вызвала его дочь - женщина принесла отцу лекарства и, открыв дверь его квартиры собственным ключом, увидела остатки трупа рядом с инструментами, которые были в крови. Испугавшись, женщина позвонила в полицию. В тот же день день убийца был задержан.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.
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В Харькове пенсионер зарубил топором своего знакомого и расчленил тело: убийца получил судебный приговор
В Харькове 72-летний мужчина был приговорен к 8,5 годам заключения за то, что во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором своего друга, а затем расчленил его тело. Он был задержан после того, как его дочь нашла останки тела и вызвала полицию.
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