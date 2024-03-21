В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

В Харькове спасатели спустя сутки ликвидировали пожар, который произошел в результате вчерашнего ракетного удара рф по городу. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Площадь возгорания, которое возникло из-за вражеского удара по гражданскому производственному предприятию города, составила около 10 тыс.кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован - резюмировали в ГСЧС.

Дополнение

20 марта около 13:00 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. По предварительным данным удар по городу был нанесен ракетой Х-59.

Напомним

В пятницу, 22 марта, в Харькове будет объявлен День траура по погибшим в результате атаки россиян 20 марта.