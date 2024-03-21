В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

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Спасатели потушили пожар на площади около 10 000 квадратных метров, возникший в результате ракетного удара россии по гражданскому производственному объекту в Харькове.
Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с начальником штаба войск Франции ситуацию на поле боя и помощь в подготовке украинских военнослужащих во Франции.
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших
6 человек получили ранения и 1 женщина погибла в результате обстрела Николаева российскими баллистическими ракетами, сообщают местные власти.
В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами
Запуск российского космического корабля с российским космонавтом, белорусским космонавтом и американским астронавтом на Международную космическую станцию был автоматически отменен в последний момент на космодроме Байконур по неизвестным причинам.
Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив двусторонние отношения, ситуацию в Косово и на Балканах, а также более широкие международные вопросы, подчеркнув прочные связи между Сербией и Россией.
Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров
На временно оккупированных территориях Украины в местных школах усилили меры пророссийской пропаганды: там введен порядок поднятия вражеского флага и исполнения гимна оккупантов.
Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката
Адвокат был приговорен к 15 годам лишения свободы, он убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом.
Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины
Премьер-министр Бельгии приветствует предложение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, называя это разумным способом.
На Киевщине мужчина попал под поезд
В Белой Церкви Киевской области под колесами грузового поезда погиб мужчина. Открыто уголовное производство.
Риторика рф по применению ядерного оружия отличается от реальности - адмирал НАТО
Адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что риторика россии по применению ядерного оружия отличается от реальности, поскольку пока нет никаких признаков того, что россия может применить ядерное оружие.