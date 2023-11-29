В Кельне задержали двух подростков, которые планировали теракт на рождественской ярмарке: один из них россиянин
Киев • УНН
В Кельне двое подростков, в том числе гражданина россии, задержали за подготовку теракта на Рождественской ярмарке. Подробностями поделился министр внутренних дел Герберт Ройл.
В Кёльне полиция задержала двух подростков по подозрению в подготовке теракта. Один из задержанных — гражданин россии. Согласно данным немецких правоохранителей теракт в Кельне они планировали совершить во время рождественского базара 1 декабря. Об этом ссылая на слова министра внутренних дел, пишет издание BILD, передаёт УНН.
Молодой человек написал о планах нападения в чат-группе. В конце концов они договорились о весьма конкретном плане нападения на рождественский базар. Это имело весьма конкретный эффект.
Детали
Герберт Ройл также сообщил, что ведомство по охране конституции Германии получило эту информацию в Telegram. Где в группе "Исламского государства" один из подростков опубликовал видео, в котором призвал к священной войне против Запада и объявил о нападении.
По данным BILD, правоохранители быстро идентифецировали радикально настроенного подростка афганского происхождения. Им оказался 15-летний Эдрис Д. из Буршайда. По данным следствия, Эдрис поддерживал контакт с 16-летним россиянином – Расулом М. из Виттстока (Бранденбург). Он в свою очередь является сторонником террористической организации "Исламское государство" и уже известен полиции за распространение террористической пропаганды.
Молодой россиянин, как утверждается, был причастен к планируемому нападению. Он собирался отправиться к Эдрису в Буршайд 1 декабря.
По данным следователей, молодые люди хотели совершить теракт на рождественском рынке либо в синагоге в Кельне при помощи самодельных взрывных устройств или небольшого грузовика.
У обоих подкосков провели обыски. Ныне прокуратура Дюссельдорфа и прокуратура Нойруппина ведут расследование по подозрению в планировании совершения террористического преступления.
В Кельне задержали двух подростков, которые планировали теракт на рождественской ярмарке: один из них россиянин
В Кельне двое подростков, в том числе гражданина россии, задержали за подготовку теракта на Рождественской ярмарке. Подробностями поделился министр внутренних дел Герберт Ройл.
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