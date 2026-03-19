В Карпаты вернулась зима - в высокогорье снег и 8-градусный мороз

В высокогорье Карпат, на вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области, ударил 8-градусный мороз и сыпал снег, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Карпаты сегодня не шутят! По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван - настоящая зимняя сказка с характером: облачно, снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает в белой дымке", - указали в ГСЧС.

Горные спасатели Прикарпатья сообщили, что на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ограниченная видимость, ветер юго-восточный, 12 м/с.

"Температура воздуха -8°С", - сообщили спасатели.

"Горы сейчас не про прогулки - они про уважение и осторожность. Берегите себя и ответственно планируйте отдых", - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине облачно, кроме юга и крайнего запада, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

