В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

В Калужской области России в районе электроподстанции взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. В Брянской области ранее при падении БПЛА был поврежден энергообъект, передает УНН.

Детали

Шапша сообщил в Telegram, что взрыв произошел в Малоярославецком районе. Никто не пострадал. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Напомним,

Российские регионы поздно вечером 19 апреля и в ночь на 20 апреля подверглись массовой атаке БПЛА. Шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять - над Курской, четыре - над Белгородской. В Брянской области вспыхнул объект энергетической инфраструктуры.

В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект