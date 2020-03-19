В Израиле вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Согласно заявлению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в ночь с 19 на 20 марта будет введено чрезвычайное положение, среди прочего оно будет включать запрет выходить на улицу без необходимости в течение 7 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
При планировании поездки в места отправления рейса в Украину МИД просит детально ознакомиться с временными дополнительными требованиями к передвижению по стране в условиях установленных ограничений и иметь необходимые документы, подтверждающие цель поездки: загранпаспорт, разрешительные документы на пребывание, и на выход в город билеты на самолет/поезд, транспорт до аэропорта и тому подобное.
Напомним ограничительные меры в отношении прав и свобод граждан в период повышенного распространения коронавируса: мировой опыт.