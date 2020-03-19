В Ізраїлі запроваджується надзвичайний стан через коронавірус

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Відповідно до заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, проти ночі з 19 на 20 березня буде впроваджено надзвичайний стан, серед іншого він включатиме заборону виходити на вулицю без необхідності протягом 7 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

При плануванні поїздки до місця відправлення рейсу до України МЗС просить детально ознайомитися з тимчасовими додатковими вимогами до пересування країною в умовах встановлених обмежень та мати необхідні документи, що підтверджують мету поїздки: закордонний паспорт, дозвільні документи на перебування, та на вихід у місто квитки на літак/ потяг, транспорт до летовища тощо.

Нагадаємо обмежувальні заходи щодо прав і свобод громадян в період підвищеного поширення коронавірусу: світовий досвід.

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