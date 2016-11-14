В Израиле надеются на скорейшую ратификацию соглашения о трудоустройстве украинских рабочих

"Цель предложений, которые мы сегодня услышали это защита интересов граждан Украины. Сегодня мы обсуждали много вопросов, и на большинство из этих вопросов мы дали положительные ответы. Сейчас мы в очень короткие сроки ожидаем протокол всего, что мы сегодня обсудили. И я очень надеюсь ,что в очень короткий срок мы получим ратификацию этого соглашения с украинской стороной, чтобы моментально начать набор украинских работников... Если мы сейчас не договоримся с Украиной, то мы договоримся с другой страной и они примут квоту на количество рабочих", - сказала она.

Она отметила, что украинцы могут работать в Израиле в должности штукатура, плиточника, арматурщика и опалубника, они смогут получать как минимум 1100 евро с социальными льготами, такими как и у граждан Израиля.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских рабочих в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль было подписано в июне 2016 года в Киеве. В августе 2016 года Соглашение было ратифицировано Кнессетом Израиля, однако оно не было ратифицировано Верховной Радой Украины.