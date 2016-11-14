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В Ізраїлі сподіваються на якнайшвидшу ратифікацію угоди про працевлаштування українських робітників

В Ізраїлі сподіваються на якнайшвидшу ратифікацію угоди про працевлаштування українських робітників

Київ • УНН

 • 9219 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У випадку, якщо Україна затягуватиме ратифікацію угоди про тимчасове працевлаштування українців в Ізраїлі, вони будуть вимушені починати переговори з іншими країнами. Про це під час брифінгу повідомила депутат Кнесету, голова групи міжпарламентських зв'язків Ізраїль-Україна Талі Плосков, передає кореспондент УНН.

"Ціль пропозицій, які ми сьогодні почули це захист інтересів громадян України. Сьогодні ми обговорювали багато питань, і на більшість з цих питань ми дали позитивні відповіді. Зараз ми в дуже короткі строки очікуємо протокол всього, що ми сьогодні обговорили. І я дуже сподіваюсь, що в дуже короткий строк ми отримаємо ратифікацію цієї угоди з українською стороною, щоб моментально розпочати набір українських працівників… Якщо ми зараз не домовимося з Україною, то ми домовимося з іншою країною і вони візьмуть квоту на кількість робітників", - сказала вона.

Вона зазначила, що українці можуть працювати в Ізраїлі на посаді штукатура, плиточника, арматурника та опалубника, вони зможуть отримувати як мінімум 1100 євро із соціальними пільгами, такими як і в громадян Ізраїлю.

Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських робітників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль було підписано в червні 2016 року в Києві. У серпні 2016 року Угоду було ратифіковано Кнесетом Ізраїлю, проте її не було ратифіковано Верховною Радою України.

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