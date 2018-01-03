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В Израиле подтвердили расторжения Индией соглашения о противотанковых ракетах

Киев • УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Израильская компания Rafael подтвердила, что Индия разорвала соглашение на закупку в Израиле противотанковых управляемых ракет на общую сумму 500 миллионов долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Israel Defence.

В Израиле подтвердили расторжения Индией соглашения о противотанковых ракетах

Министерство обороны страны приняло решение о расторжении договора. Основанием для такого решения послужил тот факт, что “закупка импортных ракет на данном этапе окажет негативное влияние на программу развития собственных вооруженных систем” Индии.

“Компания Rafael получила официальное сообщение министерства обороны Индии об отмене сделки по ракетам типа „Спайк“. Необходимо отметить, что расторжение соглашения было проведено до подписания контракта, несмотря на то, что компания выполнила все свои обязательства. В Rafael разочарованы таким решением ”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль осуществил авиаудар по позиции ХАМАС в секторе Газа

Напоминаем, Израиль нанес во вторник удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный в понедельник ракетный обстрел территории еврейского государства.

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