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В Ізраїлі підтвердили розірвання Індією угоди про протитанкові ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Ізраїльська компанія Rafael підтвердила, що Індія розірвала угоду на закупівлю в Ізраїлі протитанкових керованих ракет на загальну суму 500 мільйонів доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Israel Defence.

В Ізраїлі підтвердили розірвання Індією угоди про протитанкові ракети

Міністерство оборони країни прийняло рішення про розірвання угоди. Підставою для такого рішення послужив той факт, що “закупівля імпортних ракет на даному етапі зробить негативний вплив на програму розвитку власних збройних систем” Індії.

“Компанія Rafael отримала офіційне повідомлення міністерства оборони Індії про скасування угоди по ракетам типу „Спайк“. Необхідно відзначити, що розірвання угоди було проведено до підписання контракту, незважаючи на те, що компанія виконала всі свої зобов’язання. У Rafael розчаровані таким рішенням”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль здійснив авіаудар по позиції ХАМАС у секторі Газа

Нагадуємо, Ізраїль завдав у вівторок удар по табору ХАМАС в секторі Газа у відповідь на здійснений в понеділок ракетний обстріл території єврейської держави.

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